"ثقافة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن "إزالة المسرح العائم"

ناقشت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توضيح ما تم تداوله عن إزالة المسرح العائم وعدم تجديد حق الانتفاع به، وإخلاء قطعة الأرض الكائن عليها بمحافظة القاهرة، رغم قلة عدد المسارح التى تملكها الدولة .

حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي الحكومة، وقال النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما تم تداوله عن إزالة المسرح العائم أدى إلى استياء في الأوساط الفنية نظرا لما يتمتع به المسرح بموقع متميز على نيل القاهرة، ويعود تاريخه لخمسينيات القرن الماضي.

فى نهاية المناقشات، أكدت اللجنة على أنها تتفق تماما مع رؤية الحكومة ورغبتها فى التطوير وإقامة المزيد من المشروعات التى أثبتت نجاحاً على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنه نظرا لما يمثله المسرح العائم من بؤرة نور وإشعاع ثقافي وأدبي وتاريخى بل وسياسى، فإن اللجنة تلفت النظر إلى أهمية الإبقاء على المسرح بضوابط أو إيجاد بدائل للإبقاء عليه مطوراً، كما قررت اللجنة استكمال المناقشات بحضور الجهات المعنية.

