رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان.

وكان في استقباله الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن إمكانيات المستشفى ومعاملها المجهزة على أحدث مستوى.

بدأت الجولة بمعمل الأبحاث الرقمي، الذي يُعد من أبرز معالم المستشفى. يضم المعمل ثمانية أجهزة ماسح داخل الفم، بالإضافة إلى ثمانية أجهزة كمبيوتر محمولة مزودة ببرنامج CAD/CAM لتصميم التركيبات الثابتة وتنفيذها بدقة عالية.

كما يحتوي المعمل على طابعات ثلاثية الأبعاد وجهاز تشكيل حراري يُستخدم في تحضير التركيبات الطبية المتطورة.

انتقل رئيس الجامعة بعد ذلك إلى معمل "بنش ميكروسكوب"، الذي يتميز بتجهيزات تعليمية متقدمة تشمل تسعة ميكروسكوبات بنش، مما يتيح للطلاب فرصة التدريب العملي الدقيق. يضم المعمل أيضاً ثلاثة وثلاثين مشابه مريض، مما يوفر محاكاة حقيقية للبيئة السريرية، بالإضافة إلى جهاز أشعة وشاشتين عرض تُستخدمان في الشروحات التعليمية.

كما تفقد الدكتور ناصر مندور المبنى الجديد للمستشفى، الذي يُعتبر إضافة متميزة لقطاع التعليم الطبي بجامعة قناة السويس؛ يضم المبنى 150 وحدة أسنان موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل العلاج التحفظي، علاج الجذور، والتركيبات الثابتة، وتتميز العيادات الملحقة بغرف تعقيم خاصة وأجهزة أشعة لضمان معايير عالية من الأمان والجودة في التدريب العملي.

اختتم رئيس الجامعة جولته بزيارة مبنى "مستشفى 1"، الذي يحتوي على 173 وحدة أسنان وغرف عمليات جراحية مجهزة بنظام الكبسولة، وتشمل غرفة عمليات كبرى وغرفة صغرى وغرفة إفاقة. ويضم المبنى أيضاً قسماً للأشعة يحتوي على جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة بانورامية وسيفالومترية، وستة أجهزة أشعة تحت السنية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المبنى على معامل متخصصة مجهزة بـ138 مشابه مريض، إلى جانب عيادات الدراسات العليا المدعومة بأحدث الأجهزة الطبية.

أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره للمستوى المتميز للمستشفى ومعاملها، مؤكداً أن هذه الإمكانيات الحديثة تعكس رؤية الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.

من جهتها، أكدت الدكتورة داليا فياض أن الكلية تسعى دوماً إلى تطوير بنيتها التحتية لمواكبة أحدث التطورات في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتخريج أجيال من الكوادر الطبية المؤهلة لخدمة المجتمع.