عباس صابر يلتقي العاملين بالأمن الصناعي بشركة إسكندرية للبترول

أجرى المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، جولة بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة إسكندرية للبترول، التقى خلالها بالكيميائي أحمد عبد الرسول مدير عام السلامة، ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية للسلامة، وعددا من العاملين بالأمن الصناعى بالشركة.

وأعرب رئيس نقابة البترول، خلال اللقاء عن سعادته بحجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، داخل شركة إسكندرية للبترول، وتنفيذ إجراءات السلامة المتبعة للحفاظ علي العنصر البشرى، والاستعدادات التامة لتلقي أي بلاغات بحدوث طوارى.

وهنأ عباس صابر، العاملين بعيد البترول، وفتح حوارا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع الى آرائهم، من مقترحات ومتطلبات وفتح سبل تواصل بينهم وبين النقابة العامة حتى يتسنى لهم التواصل مع اعضاء اللجان النقابية فى اى وقت، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبا بمضاعفة جهود العمل.

واثنى رئيس نقابة البترول على الجهد المبذول في تأمين احتفالية عيد البترول، والظهور بالشكل الذى يليق بهذا القطاع العريق، والتقدم الواضح والتفانى فى العمل من جميع العمال وكذلك القائمين علي هذا الصرح العملاق، شركة إسكندرية للبترول.

رافقه خلال اللقاء هيثم زاد الدين، رئيس المركز الاعلامى لنقابة البترول، طارق تاج الدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية، هشام رشدى، منسق عام لجنة العروض بالنقابة العامة، محمد عامر، عضو أمانة الخدمات بالنقابة العامة، أنور العربي، محمد الفخراني، رضا ابو عجيلة اعضاء اللجنة النقابية بالشركة، احمد فتحى رئيس اللجنة النقابية بشركة إيبروم.

وأعرب العاملون عن سعادتهم بزيارة رئيس نقابة البترول لهم والاستماع لهم والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري ، والذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة ذكري استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء عام 1975 ، والتى أقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية في موقع عمل شركة الإسكندرية للبترول.

وشهدت الاحتفالية الذى حضرها الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، تكريم محمد جبران، وزير العمل، المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلي تكريم وزراء البترول السابقين: المهندس سامح فهمي، والمهندس عبد الله غراب، والمهندس أسامة كمال، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، و محمد سعفان وزير العمل الأسبق.

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