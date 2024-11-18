مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي لـ"البوابة نيوز": "فريقنا متميز والبعض يسعى للنيل منه"

علق شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي، على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعية برحيل عدد من اللاعبات من الفريق الأول للكرة النسائية، قائلًا: “إن ما تم نشره ما هو إلا أخبار كاذبة الغرض منها النيل من الفريق” .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، "أن الفريق قدم مجهودًا جيدًا حتى الآن، ويسير بخطوات وشكل متميز وجميع اللاعبات متميزين ".

واستكمل مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي: “ أنا مش في حاجة للاستغناء عن أي لاعبة، الدوري لسه مخلصش والفريق كل عنصر فيه مهم والأخبار الكاذبة دي لأن الفريق متميز ”.

ولفت إلى أن الفريق يستعد الآن لمواجهة إنبي في الجولة التاسعة من عمر دوري الكرة النسائية.

الجدير بالذكر أن الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية بفارق 18 نقطة جمعها خلال 7 مباريات .