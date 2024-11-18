الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان بالذخائر العنقودية

الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 05:50 م

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، هجومًا جويًا استهدف منطقة البيدر في بلدة جويا الواقعة ضمن قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ذخائر عنقودية لضرب منطقة تقع ضمن مجرى نهر الليطاني قرب بلدة بلاط.

يُشار إلى أن هذه الذخائر محظورة بموجب القانون الدولي نظرًا لمخاطرها الكبيرة على المدنيين.

في الوقت نفسه، تعرضت المنطقة المحيطة بمعتقل الخيام في قضاء مرجعيون ضمن محافظة النبطية لهجوم جوي، تزامنًا مع قصف مدفعي متقطع، مما زاد من حالة التوتر في تلك المناطق الجنوبية.