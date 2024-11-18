ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان بالذخائر العنقودية

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، هجومًا جويًا استهدف منطقة البيدر في بلدة جويا الواقعة ضمن قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.  

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت ذخائر عنقودية لضرب منطقة تقع ضمن مجرى نهر الليطاني قرب بلدة بلاط.

يُشار إلى أن هذه الذخائر محظورة بموجب القانون الدولي نظرًا لمخاطرها الكبيرة على المدنيين.

في الوقت نفسه، تعرضت المنطقة المحيطة بمعتقل الخيام في قضاء مرجعيون ضمن محافظة النبطية لهجوم جوي، تزامنًا مع قصف مدفعي متقطع، مما زاد من حالة التوتر في تلك المناطق الجنوبية.

الطيران الحربي الإسرائيلي لبنان نهر الليطاني الاحتلال الإسرائيلي