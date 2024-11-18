إحالة عاملين متقاعسين بمستشفى مشتول السوق بالشرقية للتحقيق

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز مشتول السوق لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين بمتابعة سير إنتظام العمل داخل مستشفى مشتول السوق المركزي.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يقدم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج، واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وخلال تفقده قسم الإستقبال والطوارئ، قرر المحافظ إحالة مشرفة التمريض بقسم الإستقبال للتحقيق وذلك للإهمال والتقصير في العمل، قائلاً أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي ونسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

حرص المحافظ على تفقد غرفة الإنعاش والقلب المركزي وتعرف على آلية التعامل مع الحالات المرضية بالقسم وكيفية تقديم الإسعافات الأولية والعلاجية واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمة علاجية مميزة لهم.

وفي لفته إنسانية لمحافظ الشرقية أجرى المحافظ إتصالاً تليفونياً بوكيل وزارة الصحة لسرعة توفير سرير عناية مركزة لأحد المرضى بقسم الإستقبال وذلك لعدم توافر سرير شاغر بقسم العناية المركزة بالمستشفي مع إحالة مسئول الطوارئ للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية لتقاعسه عن تسجيل الحالة وإبلاغ مركز الخدمات الطارئة 137 بالوزارة لتوفير سرير عناية مركزة للمريض بأقرب مستشفى .

وتفقد المحافظ قسم العناية المركزة والذي يضم 10 أسره كاملة التجهيزات وتضم أجهزة ( تنفس صناعي وشاشات مراقبة لحالة المرضي وأجهزة صدمات كهربائية – رسم قلب - مضخة محاليل- سونار بطن وقلب – شفاط كهربي) متمنياً لجميع المرضي الشفاء العاجل .

وحرص المحافظ على تفقد وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 29 ماكينة غسيل كلوي واطلع على السجل المرضي للحالات مؤكداً على مديرة إدارة المستشفى باستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفه منتظمة حفاظاً على أرواح المرضى متمنياً لهم سرعة التماثل للشفاء والعودة لمنازلهم بسلام.

واختتم المحافظ جولته بالمستشفى بمتابعة سير العمل بوحدة المبتسرين والتي تضم 19 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى لافتاً إلى أهمية الحفاظ على كافة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان إستمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى والمترددين عليها.