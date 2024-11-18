“متوقفيش الصن بلوك”.. 5 خطوات لحماية بشرتك خلال الشتاء

مع بداية فصل الشتاء، تتعرض البشرة للعديد من التحديات التي تجعلها أكثر عرضة للجفاف والخشونة بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة في الجو، فالشتاء ليس فقط موسمًا للبرد والملابس الثقيلة، بل هو أيضًا فترة تحتاج فيها البشرة إلى عناية خاصة لتظل ناعمة ومشرقة، حيث تصبح عوامل البيئة القاسية والتدفئة الداخلية من أبرز أعداء الجلد الصحي، وينصح الخبراء بدمج بعض الخطوات البسيطة ضمن روتينك اليومي للحصول على بشرة متألقة طوال الموسم البارد، حيث أن بشرتك تعكس صحتك الداخلية واهتمامك بذاتك، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أهم النصائح والوصفات التي ستضمن لك الحفاظ على بشرتك ناعمة ومشرقة رغم قسوة الطقس، وفقًا لما تم ذكره بموقع “Only My Health” الطبي.

1- الترطيب هو الخطوة الأولى والأهم

حيث يعد الترطيب العميق أساس الحفاظ على بشرة صحية خلال فصل الشتاء، استخدمي مرطبات ذات قاعدة دهنية لحبس الرطوبة داخل الجلد ومنع فقدانها مثل زبدة الشيا وزيت الجوجوبا، فهما من الخيارات المثالية لتوفير ترطيبًا طويل الأمد وتحمي البشرة من التشقق، ولا تنسي وضع الكريم المرطب مباشرة بعد الاستحمام لضمان امتصاص الجلد له بشكل أفضل.

2- اختاري منظفات لطيفة على البشرة

ابتعدي عن الصابون القاسي الذي يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك، وبدلاً من ذلك اختاري منظفات خالية من الكحول والعطور التي قد تسبب تهيج الجلد، فالمنظفات التي تحتوي على مكونات مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك تعمل على تنظيف البشرة مع الحفاظ على توازنها الطبيعي.

3- شرب الماء وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي، خلال الشتاء، يقل شعورنا بالعطش لكن هذا لا يعني أن الجسم لا يحتاج إلى الماء، اشربي كميات كافية من الماء لتجنب جفاف الجلد، وأضيفي إلى نظامك الغذائي أطعمة غنية بالأحماض الدهنية مثل السلمون والمكسرات، والخضروات الغنية بالفيتامينات التي تعزز نضارة البشرة.

4- لا تهملي واقي الشمس

رغم أن الشمس تبدو أقل حدة في الشتاء، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية تظل موجودة وتؤثر على بشرتك، استخدمي واقي الشمس يوميًا للحفاظ على بشرتك من تأثيرات أشعة الشمس الضارة التي تسبب جفاف البشرة وظهور التصبغات.

5- تقشير البشرة بلطف

استخدمي مقشرات طبيعية لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز تجدد البشرة. السكر البني المخلوط بزيت الزيتون يعد خيارًا مثاليًا لتقشير لطيف وفعال يمنح بشرتك ملمسًا ناعمًا ومظهرًا مشرقًا، ومع هذه الخطوات البسيطة، يمكن تحويل فصل الشتاء إلى فرصة لتجديد نضارة بشرتك وإبراز جمالك الطبيعي، فتذكري أن العناية بالبشرة هي جزء من الاهتمام بصحتك وجمالك، ولا تدعي برودة الشتاء تعيق تألقك.