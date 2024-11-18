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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمة بطمس لوحات سيارة في القاهرة

السيارة
السيارة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله سيارة مطموس لوحاتها الخلفية من خلال طيها من أحد الأطراف بالقاهرة.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدتها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها أقرت بعدم علمها بطي اللوحات لشرائها السيارة حديثًا من أحد الأشخاص ولدى علمها بالواقعة قامت باستعدالها لوضعها الصحيح.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

وزارة الداخلية مقطع فيديو سيارة مطموس لوحاتها الخلفية بالقاهرة