تفاصيل ضبط المتهمين بالتعدي على موظفين حكوميين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن تعدى شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن تعدى شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حال قيامهم بمهام عملهم بإحدى حملات الإشغالات.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى ورود بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مشرف إشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وثلاثة عاملين آخرين بالجهاز "بهم إصابات متفرقة") بأنه حال قيامهم بحملة إشغالات بدائرة القسم وأثناء قيامهم برفع مركبة "توك توك – بدون لوحات معدنية " أعلى ونش - خاص بجهاز المدينة- فوجئوا بقيام قائد مركبة "التوك توك" وآخر بإلقاء الحجارة عليهم محدثين إصابتهم وإحداثهما تلفيات بالونش وإستيلائهما على مركبة "التوك توك" وفرا هاربين.

على الفور أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة قائد مركبة " التوك توك"– سائق آخر، كما تم ضبط مركبة "التوك توك محل الواقعة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.