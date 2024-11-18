"الأشموني" يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمشتول السوق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سير انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة، والذي يقدم الخدمة للمواطنين من خلال 10 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على خدمات (إصدار التراخيص المختلفة، وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وترخيص أعمال البناء، وطلب توصيل المرافق، وطلب بيان صلاحية موقع، وطلب إلغاء رخصة إعلان، أو إشغال، وطلب توفيق وضع محل عام)، وغيرها من الخدمات؛ دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

شدد المحافظ على العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن مع إسراع الخطي في إستخراج شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م وتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة

أكد محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

وكلف المحافظ رئيس مركز مشتول السوق باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الإنضباط للشارع، وكذلك إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن مشيراً إلى أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة.