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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات الأهلي 2009 يكتسحن بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف

لاعبات النادي الأهلي
لاعبات النادي الأهلي مواليد 2009
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استطاع فريق الأهلي مواليد 2009  بقيادة الكابتن إكرامي فرج المدير الفني ، الفوز على فريق بيراميدز، خلال الجولة الثانية من بطولة الدوري مواليد 2009.
حيث فاز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، وأحرزت الأهداف كل من ريتاج كرم وسما أحمد وسلمى أحمد.
ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 بنظام المجموعتين على دورين ذهابًا وإيابًا، وتضم كل مجموعة 11 فريقًا، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة النهائية بالبطولة على دورين لتحديد بطل المسابقة.
ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وهايدي كامل طبيب الفريق، وتامر عماد مخطط الأحمال.

الأهلى فريق الأهلي مواليد 2009 إكرامي فرج