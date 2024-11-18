رفع 670 طن مخلفات وتحرير 439 محضر إزالة ونظافة خلال شهر أكتوبر بالمنيا

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بحى غرب خلال شهر أكتوبر الماضي، قام بتنفيذ حملات متنوعه من نظافه وصيانة أعطال الكهرباء، ورفع الإشغالات؛ حيث تمكن من خلال الحملة من رفع ما يقارب من 670 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأورقة الحى، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، وتجنب انتشار الأمراض والأوبئة.

أضاف رئيس مدينة المنيا، أنه تم تحرير 65 محضر نظافة و 62 محضر أشغال للمحال المخالفة، كما قام قسم التنظيم بتحرير 312 محضر مخالفة بالبناء، وتمت الإزالة الفورية لهم، كما تمكن قسم الكهرباء أيضا من صيانة 45 كشاف كهرباء لتيسير حركة سير المواطن والسيارات ولمنع انتشار الحوادث المرورية ليلا.

ذلك تحت إشراف نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الحى وقسم التنظيم والاشغالات وقسم البيئه وفنيين الكهرباء بالحى.



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