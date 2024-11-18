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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عنصرين إجراميين قبل ترويج كمية من المخدرات بالبساتين

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عنصرين إجراميين، قبل ترويج كمية متنوعة من المواد المخدرة بمنطقة البساتين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (6,5  كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

3 سيارات الأجهزة الأمنية القبض على عنصرين بمنطقة البساتين عملات محلية وأجنبية كمية من المخدرات