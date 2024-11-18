القبض علي عنصرين إجراميين قبل ترويج كمية من المخدرات بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عنصرين إجراميين، قبل ترويج كمية متنوعة من المواد المخدرة بمنطقة البساتين.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (6,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.