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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقسيمه فنية للاعبين على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز لخوض فقرة فنية في منتصف الملعب.
وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على سرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، والتحولات من الدفاع للهجوم بأقل عدد ممكن من اللمسات.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

تقسيمه فنية جوزيه جوميز المصري مباراة المصري الزمالك