محافظ الشرقية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بـ إبراش

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق والتي من المُقرر أن تعمل بطاقة 10/20 ألف م3/ اليوم وبتكلفة 200 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لعدد 60 ألف نسمة من أبناء قرية ( إبراش – كفر إبراش – نبتيت).

وقدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من المدخل و المصافي والراسب الرملي وخزان التعادل وأحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي وأحواض تلامس الكلور وأحواض تجفيف الحمأة وحوض تركيز الحمأة والمبنى الإداري والمعمل ومبنى المولد ومبنى الكلور ومخزن أسطوانات الكلور ومبنى المحولات الكهربائية والجهد المنخفض ومجاري الكابلات وبيارة الحمأة النشطة وبيارة التصافي وبيارة الزيوت ومبنى النواف، بالإضافة إلى ورشة الإصلاح والمعمل وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 80 %.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.