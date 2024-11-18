حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في مصر الجديدة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة شقة سكنية بمصر الجديدة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بأسلوب كسر الباب.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة ( مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية ).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة بورسعيد).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم بإرشادهما ضبط ( المبالغ المالية المستولى عليها "عملات محلية وأجنبية") ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما"حسنى النية" (أصحاب محال للمصوغات الذهبية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها (عدد 23 جنيه ذهب – عدد 3 سبيكة ذهبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.