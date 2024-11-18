محافظ الإسماعيلية يتابع حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بالأحياء الثلاثة

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

حيث تم رفع النباشين من نطاق الكمبراتيف، قسم أول القديم، الممر، خلف نزل الشباب، ومنطقة التموين، بالإضافة إلى إزالة ورفع المخلفات بواسطة سيارات الأحياء.

وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.