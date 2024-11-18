ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين ويؤكد على ضرورة حل مشاكلهم ميدانيًا

محافظ كفرالشيخ يتلقي
محافظ كفرالشيخ يتلقي طلبات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بعدد من المواطنين بمركز كفر الشيخ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا على التواصل المستمر والمباشر معهم، وحل مشاكلهم ميدانيًا، فيما أعرب المواطنين عن سعادتهم بلقاء محافظ كفرالشيخ، والاستماع إلى طلباتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم متابعة المشكلات التي طرحها المواطنين والعمل على حلها فورًا، لافتًا أن طلبات المواطنين من أولي أولوياته، وأن المواطن هو أساس التنمية، قائلاً: “هدفنا تقديم خدمات متميزة لأهالينا بكفرالشيخ، والتواصل المباشر معهم وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم فى جميع قطاعات الخدمات”.

1000013026
1000013026
1000013017
1000013017
1000013023
1000013023
1000013008
1000013008
1000013014
1000013014
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يتابع طلبات المواطنين أهالي كفرالشيخ