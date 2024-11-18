محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين ويؤكد على ضرورة حل مشاكلهم ميدانيًا

التقى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بعدد من المواطنين بمركز كفر الشيخ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا على التواصل المستمر والمباشر معهم، وحل مشاكلهم ميدانيًا، فيما أعرب المواطنين عن سعادتهم بلقاء محافظ كفرالشيخ، والاستماع إلى طلباتهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم متابعة المشكلات التي طرحها المواطنين والعمل على حلها فورًا، لافتًا أن طلبات المواطنين من أولي أولوياته، وأن المواطن هو أساس التنمية، قائلاً: “هدفنا تقديم خدمات متميزة لأهالينا بكفرالشيخ، والتواصل المباشر معهم وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم فى جميع قطاعات الخدمات”.

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