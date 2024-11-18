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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع جهازه المعاون من أجل التخطيط للمرحلة المقبلة

جوميز
جوميز
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أندري بيكي المدرب العام للفريق على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وتحدث المدير الفني مع بيكي بشأن برنامج تدريب اليوم، وشرح له بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في الملعب.
وفي نفس الوقت عقد جوميز جلسة مع جواو ميجيل مخطط الأحمال للوقوف على الحالة البدنية للاعبين قبل مباراة المصري المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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