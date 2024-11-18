حبس سائق وعاطل لقيامهما بالنصب علي محام بالسلام

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق وعاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي محام بمدينة السلام، بعد إيهامه بأنهما موظفان بأحد الأحياء.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (محامى- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالى نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه .

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (سائق ، عاطل – لهما معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.