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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق وعاطل لقيامهما بالنصب علي محام بالسلام

المتهمان
المتهمان
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أمرت النيابة العامة، بحبس سائق وعاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي محام بمدينة السلام، بعد إيهامه بأنهما موظفان بأحد الأحياء.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (محامى- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة ومطالبته بمبلغ مالى نظير إنهاء تصاريح خاصة بالشقة ملكه . 
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وتبين أنهما  (سائق ، عاطل  – لهما معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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