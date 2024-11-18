رئيس حي جنوب الغردقة يعقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين لبحث شكواهم وحل مشاكلهم

عقد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، اليوم الإثنين، اللقاء الأسبوعي بالمواطنين لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

قال رئيس حي جنوب الغردقة، إن لقاء المواطنين يتم بشكل دوري كل يوم إثنين من كل أسبوع ، للاستماع إلى شكواهم ، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون ، مضيفاً بأنه قام بتحويل أحد الحالات الي مجلس مدينة الغردقة لعدم اختصاص الحي .

وفي نهاية اللقاء أكد اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة علي أن الحي يسعى دائما إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى بشكل أسرع وأدق سواء من خلال لقاء المواطنين او شكاوي مجلس الوزراء او الشكاوي المُرسلة علي الصفحة الرسمية للحي .

ياتي هذا في إطار حرص محافظ البحر الأحمر ، علي متابعة شكاوي وطلبات المواطنين بالمحافظة من خلال عقد لقاءات مواطنين دورية وبصفة مستمرة .