شادي محمد ينفي رحيل لاعبات من الأهلي: "لن نسمح بأي أخبار كاذبة"

نفى شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في الأهلي، ما يتردد حول رحيل بعض من اللاعبات من الفريق الأول لعدم الحاجة لخدماتهن الفنية .

وأضاف شادي محمد، من خلال منشور له على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً "كل ما ينشر عن رحيل بعض اللاعبات كذب ولا أساس له من الصحة ولن نسمح بأي أخبار كاذبة تؤثر على استقرار الفريق وتصريح مني لن يرحل اى لاعبة عن الأهلي في الفترة القادمة".

وكان قد تم نشر على صفحات السوشيال ميديا أخبار تفيد برحيل عدد من اللاعبات على رغبة ديميتير ليبوف لعدم الحاجة لخدمتهن الفنية وذلك بعد عدم مشاركتهن مع الفريق بصورة أساسية .

وقد تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات بفارق 21 نقطة جمعها خلال 7 مباريات خاضها .