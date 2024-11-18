وزير الشباب يلتقي ممثلي مؤسسة T20 لخريجي أفضل 20 جامعة عالميًا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمركز الأوليمبي بالمعادي، ممثلي مؤسسة T20 لخريجي أفضل 20 جامعة على مستوى العالم، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الوزارة والمؤسسة، والاستفادة من خبرات الخريجين في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف الشباب والمجتمع الرياضي المصري.

جاء هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل مع الكفاءات المصرية الشابة وتسخير طاقاتهم وخبراتهم لخدمة الوطن.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للشباب والنشء والمجتمع الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أن القيادة السياسية تؤمن بتمكين الشباب واختيار الأكفأ فى إدارة الدولة، مشيراً إلى أهمية دور الشباب في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم، وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة في صنع القرار، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشباب المصري وبناء مستقبل أفضل للوطن.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة إشراكهم في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو مؤسسة T20 عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على تقديم كل ما لديهم من خبرات لخدمة مصر، والمساهمة في تحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب المصري.

جدير بالذكر أن مؤسسة T20 تضم خريجي كلية لندن للأعمال وكلية انسياد لإدارة الاعمال وجامعة هارفرد وكامبريدج وأوكسفورد وشيكاغو والعاملين والقيادات بكبري الشركات الاستشارية العالمية.