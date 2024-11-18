مركز النيل للاعلام بالسويس ينظم ندوة عن مبادرة حياة كريمة

عقد مركز النيل للاعلام بالسويس، اليوم الاثنين، ندوة حول مبادرة حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان المصرى ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ، حاضر فيها العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس و منتصر بالله صالح مدير المجلس القومى لحقوق الإنسان واحمد نبيل مسئول المتابعه بمكتب حياة كريمة وبحضور ابراهيم فكرى وسارة عباس مسئولى المتابعة بمكتب حياة كريمة.

فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال عقد لقاءات جماهيرية تستمر حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٤ تنفذها قطاع الإعلام الداخلى عبر مراكزة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين والتى تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع

وافتتحت ماجدة عشماوى الندوة بأن المجتمع المصرى يمر بمراحل تنموية بالغة الأهمية والتعقيد والتى تتطلب الاهتمام بكافة ثراوته وموارده وإمكاناته البشرية وتكيفيها على نحو يضمن له التقدم المجتمعى فى مختلف المجالات ولما كان العنصر البشرى أحد الموارد الرئيسية المساهمة بصورة مباشرة فى تحقيق التنمية فقد تمثل الهدف الاستراتيجى للتنمية المستدامة فى تحسين جودة حياة المواطن المصرى

وتحدث العقيد عادل طاهر أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة رؤيه مصر ٢٠٣٠ تسعى فى إطار محور العدالة الاجتماعية إلى توفير سبل الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة وتوفير الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل للفقراء ومحدودى الدخل

وعرض العقيد عادل نشأة وتطور المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تمثل نموذجا للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتعزيز راس المال البشرى للفئات الأكثر احتياجا وعرض سيادته اهداف المبادرة ومنها الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الاساسية

وتحدث منتصر بالله صالح عن دور المبادرات الرئاسية فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر، حيث يتسق دور المؤسسة تماما مع محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس ومحاورها الاربع حيث تسعى حياة كريمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وكذلك دعم ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحسينها ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وكذلك الفئات الاولى بالرعاية ولاتنسى دورها فى دعم الشباب وبناء القدرات وخلق كودار شابة وفاعلة فى خدمة المجتمع المدنى

واستعرض احمد نبيل انجازات حياة كريمة على أرض السويس حيث تستهدف تحسين جودة المواطن السويسى ومواجهة الفقر مع توفير حياة كريمه تتسم بالاستدامة للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا بالمحافظة من خلال تقديم سلات غذائية وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية وتجهيز عرايس وتوفير فرص عمل عبر طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة

وتحدث ابراهيم فكرى إلى أهمية التطوع فى مبادرة حياة كريمه وكيفية الانضمام إلى المبادرة والدور الذى يقوم به المتطوعين لإسعاد المواطنين الاكثر احتياجا والأطفال وذوى الاعاقة

وفى نهاية اليوم عرضت سارة عباس عرض مصور تفصيلى لانجازات مبادرة حياة كريمه بمحافظة السويس وشركاء النجاح

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