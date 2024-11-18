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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حمدي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

محمد حمدى
محمد حمدى
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واصل محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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