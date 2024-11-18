"تعليم القاهرة" تتابع سير العملية التعليمية.. وتؤكد الانضباط بمدارس دار السلام

أجرت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية جولة إلى مدرسة أحمد زويل الإعدادية للبنات، في خطوة هامة في إطار المتابعة الميدانية الدورية التي تهدف إلى ضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وهذه الجولة في إطار توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التي تضع المتابعة الميدانية على رأس أولوياتها لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

أبرز ما تناولته الزيارة:

• متابعة الحضور والغياب: أكدت زينب عبدالفتاح على ضرورة متابعة نسب الغياب بشكل يومي، مع تطبيق اللوائح المنظمة للتحفيز والانضباط المدرسي لضمان التزام الطلاب.

• تقييم الأداء الطلابي: تفقدت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، واطلعت على دفاتر الحصص والواجبات، مما يعكس حرصها على متابعة جودة العملية التعليمية بشكل عملي ومباشر.

• التواصل مع الكادر التعليمي: الزيارة تُبرز اهتمام المديرية بتقديم الدعم اللازم للمعلمين والإداريين، وتشجيعهم على الالتزام بالخطط التربوية التي تساهم في بناء جيل المستقبل.