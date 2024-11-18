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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم بمدينة نصر

المتهمة
المتهمة
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أمرت النيابة العامة، بحبس عاملة نظافة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا) ، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم.. فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى). 

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية) ، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم") ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".
بإستدعاء المجنى عليهم .. تعرفوا على الهواتف وإتهموها بالسرقة. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام علي ذمة التحقيقات احد النوادى أسلوب المغافلة بأسلوب المغافلة هواتف محمولة سرقة هواتف محمولة