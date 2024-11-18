النيابة تتخذ قرارها فى بلاغ هالة سرحان ضد موقع إلكتروني

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول البلاغ المقدم من المذيعة هالة سرحان يتضمن تضررها من أشخاص، عن طريق التشهير و الإساءة لسمعتها مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وكلفت الإدارة العامة لمباحث الانترنت لفحص البلاغ ، وتبين أن البلاغ تضمن اتهام المذيعة هالة سرحان لموقع الكترونى بالتشهير بها والإساءة لسمعتها، ونشر أخبار كاذبة بقصد النيل من سمعتها، و إقامة أفعال غير أخلاقية مع المخرجة إيناس الدغيدي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من محام وكيلاً عن الإعلامية هالة سرحان، يتهم فيه شخصين بنشر عبارات مسيئة لسمعة موكلته بقصد التشهير وسبها وقذفها ونشر شائعة غير أخلاقية عنها.

وتم اتخاذ كافة الإجراات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.