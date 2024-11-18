مجلس كنائس مصر يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة العيد الـ12 لتجليسه

هنّأ مجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة البابا تواضروس الثاني لمناسبة العيد الثاني عشر لتجليسه لمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، وخليفة القدّيس مارمرقس الـ 118، يتقدم الأمين العام البروفسور الدكتور ميشال عبس باسم عائلة مجلس كنائس الشرق الأوسط، بأحرّ التهاني من قداسته، متمنّيا له سنين مديدة بالخير والبركة والقداسة.

كما يتمنّى مجلس كنائس الشرق الأوسط لقداسة البابا تواضروس الثاني دوام الصحّة والتوفيق في رسالته الرعائيّة كأب وراع أمين لكنيسة المسيح، سائلين الله أن يؤازره في رسالته الكنسيّة ويبارك خدمته عبر شهادته ليسوع المسيح وعطاءاته في حقل الربّ.