الأمطار تتسب في انهيار أجزاء من سقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

تسببت الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر، بانهيار أجزاء من سقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية الأهلية، وإصابة طالبة بإصابات طفيفة تلقت على إثرها العلاج اللازم فور وقوع الحادث.

وتمر محافظة الإسكندرية بطقس سيء، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، والذي تسبب في انهيار سقف إحدى قاعات المحاضرات الخاصة بكلية الطب بالجامعة الأهلية بالإسكندرية، فكثرة الامطار تسببت في تسرب المياه وزيادة الضغط على السقف الديكوري الذي انهار فجأة على الحضور، وفور وقوع الحادث.

وأعلنت الجامعة عن إخلاء القاعة حرصًا على سلامة الطلاب والطاقم التدريسي، مع تعليق الدراسة في القاعة مؤقتًا لحين إجراء الإصلاحات اللازمة، وبدء التحقيق في الحادث للوقوف على ملبثات تسريب المياه إلى القاعة، وإصلاح الأضرار.

وتمر الإسكندرية بموجة من الطقس السيء، تزامناً مع بدء نوة المكنسة، وهي رياح شمالية غربية، تأتي بسحب المحملة بالأمطار الغزيرة وتستمر لمدة أربعة أيام.

‏أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تجمع السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، والتي تتجمع في شمال وشرق سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما أكدت على وجود اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س).