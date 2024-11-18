جوميز يدعم ميشالاك بعد أنباء رحيله عن الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبه بالتركيز في التدريبات، ومنحه بعض التعليمات الخاصة بمركزه في الملعب.

وطالبه ببذل قصارى جهده مع الفريق وأكد أنه من العناصر المهمة في صفوف الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.