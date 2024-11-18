رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وفد لجنة المراجعة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة مها عادل وعضوية الدكتورة رشا عناني والدكتورة ايمان بدوي والدكتورة نجلاء عبدالموجود والدكتورة هيام طنطاوي خلال زيارتهم الميدانية لمتابعة استيفاء معايير الجودة لتجديد اعتماد كلية التمريض والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري .

رحب رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي شهده الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وعمداء الكليات المتقدمة للاعتماد وببرامجها بوفد الهيئة، واكد الدكتور فرحات علي حرص الجامعه على اعتماد كلياتها وبرامجها من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع مُنتسبيها والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

وأشار إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خُطط واضحة نحو التطوير المستمر يستهدف البنية التحتية والعنصر البشري لتحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجامعة خلال لقائه بالوفد بما تم تسخيره من الإمكانيات اللوجستية والفنية والمادية اللازمة لدفع جميع الكليات للتقدم للاعتماد مشيدا بدور كلية كلية التمريض ومنسوبيها.

وأضاف أن كلية التمريض من الكليات المتميزة التي لها شراكة مجتمعية كبيرة ومستدامة لخدمة ابناء الإقليم لامتلاكها المقومات التنموية التي تسمح بالقيام بوظيفتها علي أكمل وجه.

يشار إلى ان الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة المنيا أجرى جولة تفقدية لكليتي العلوم والتمريض للمتابعة الميدانية لسير العمل داخل الكليتين والتأكد من استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد

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