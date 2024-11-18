إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج مواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية بالمرج

أمرت نيابة المرج، بإحالة متهمين للجنايات في ترويج المواد المخدرة، وحيازة سلاح وطلقات نارية بمنطقة المرج .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض علي عاطلين عثر بحوزتهما على 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكمية لمخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار .

وكان قسم شرطة المرج ،تلقي معلومات تفيد، قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبيعها، وبعمل التحريات اللازمة ،وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات قسم شرطة المرج القبض علي عاطلين، لهما معلومات جنائية وعثر بحيازتهم علب كمية من المواد المخدرة وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما الآثمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.