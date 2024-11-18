جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا عن أسلوب الحوار وفن الإقناع بمدرسة المستقبل الثانوية

نظمت جامعة قناة السويس اليوم الإثنين، برنامجا تدريبيا بعنوان "أسلوب الحوار وفن الإقناع"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، واستهدف 30 طالبًا وطالبة من مدرسة المستقبل الثانوية المشتركة، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر قيم الحوار البنّاء والإقناع الإيجابي بين الطلاب، بما يساهم في بناء جيل واعٍ قادر على التواصل بفعالية واحترام متبادل، مضيفًا أن هذه البرامج تعزز الروابط بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وأقيم البرنامج بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشادت بدور مثل هذه الأنشطة في تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب، مؤكدة أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم برامج تدريبية هادفة تسهم في دعم القيم الإيجابية وتعزيز مهارات التواصل لدى الطلاب.

وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، ألقى المحاضرة الدكتور طه طه مصطفى شومان، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، حيث قدم شرحا وافيا عن مفهوم الحوار بوصفه وسيلة تواصل بناءة بين الأفراد تقوم على الاحترام وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى الفرق بين الحوار والجدال.

كما تناول الإقناع كعملية فكرية وسلوكية تهدف للتأثير الإيجابي على الآخرين، مع التركيز على استخدام الحجة والدلائل لتحقيق ذلك.

تناولت المحاضرة عدة محاور أساسية، من بينها الفرق بين الحوار والجدال، وعوامل نجاح الحوار، وأهمية التوكل على الله في بدء أي نقاش. كما تم تسليط الضوء على طرق الإقناع المختلفة، مثل المصداقية، الواقعية، الثقة بالنفس، واختيار الكلمات المناسبة، بالإضافة إلى الصفات الواجب توافرها في المحاور الناجح، مثل قوة الشخصية، اللباقة، وضبط النفس.

واختتم البرنامج بالتأكيد على أهمية فن الحوار والإقناع في تحقيق التواصل الفعال بين الأفراد، وحل المشكلات بطريقة بناءة، مع التركيز على دور الجامعة في دعم القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى الطلاب.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس.