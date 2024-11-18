شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمنح تيسيرات جديدة للمطورين

أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس عدد من التيسيرات التنفيذية و المالية.

ويأتي ذلك في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتيسير علي المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الامر الذي ينعكس على زيادة معدلات التنفيذ وسرعة انهاء المشروعات المختلفة وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.

وشملت التيسيرات التنفيذية خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50% حال السداد الفوري مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهراً دون فوائد بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمطورين المنتهيين من تنفيذ أعمال الواجهات للمشروعات بنسبة 85% وكذلك إقرار عدد من التيسيرات المالية شملت خفض غرامات التأخير على الاقساط بنسبة 50 % في حالة جدولة الأقساط المتأخرة وفقا للاشتراطات المعمول بها مع إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ الواجبة بحيث يتم احتساب قيمة قطع الأراضي بالسعر الساري وقت تطبيق قرار إعادة التعامل مع منح المطور تسهيلات في جدولة باقي قيمة القطعة علما بأن جميع التيسيرات التنفيذية والمالية سارية لمدة محدودة.

وفي هذا السياق صرح خالد عباس أيضاً " تؤمن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن المطورين العقاريين هم شركاء النجاح الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير المشروع كما أن الشركة تسعى للتيسير على المطورين من خلال العديد من المبادرات والأنشطة وهو ما يضمن ويصون في النهاية حق المواطنين.

كما أشار المهندس خالد عباس إلى تخصيص دور بالكامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين؛ يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يقدم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونياً، مضيفاً: "لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعى لاستغلالها".