مبادرة فحص المقبلين على الزواج تحمي من الإصابة بالأمراض الوراثية

حرصت وزارة الصحة والسكان علي أهمية فحص المقبلين ماقبل الزواج ، وتعد تلك المبادرة من ضمن أهم مبادرات رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج، وهي أحد أول الخطوات التي يجب على كل رجل وأمرأة مقبلين على حياة أسرية جديدة الاهتمام والتخطيط لها والقيام بها بصورة طبيعية ، هذا الإقبال مهم وله فوائد متعددة ، مؤكدة أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تهدف فى بناء أسرة صحية بدون أمراض في المستقبل، حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا بالإضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وأيضا الصحة الإنجابية.

وفى الوقت نفسه ، وعن مدى أهمية هذه الخطوة قبل الزواج، أوضحت تقارير نشرت في موقعى pacificprime و indiaivf على الاقبال علي تلك الخطوة في الوقاية من الأمراض الوراثية، والسيطرة علي إنتشار الأمراض المعدية والمزمنة كذلك، فتلك الفحوصات الأولية قبل الزواج لها العديد من الفوائد منها:

العلاج المبكر لأي مشكلة صحية محتملة في المستقبل.

رفع فرص الإنجاب وسلامة الحمل والسيطرة علي أي مشكلة إنجابية تنتج مستقبلا.

زيادة فرص الخصوبة.

الحماية من الأمراض المعدية وتوارثها.

الحماية من الأمراض الوراثية والمزمنة، وعلاجها مبكرا.

التوعية بالاضطرابات الوراثية.

التوعية بنظام غذائى ورياضى وحياتى مناسب.

وتشمل هذه الفحوصات والتحاليل ، عدد من الإختبارات والفحوصات المتخصصة، والتي من بينها :

الكشف عن نسبة الخصوبة.

الكشف عن أية عيوب وراثية أو خلقية .

الكشف عن أية مشكلات مرضية مزمنة أو جينية.

الكشف المبكر عن المشكلات الإنجابية، والعمل على زيادة الخصوبة وتحسين القدرات الإنجابية بنظام ومتابعة علاجية بخطه منظمه مبكرا.

فحوصات الدم، فحوصات نسائية وذكورة.

فحصوات الثدى والجهاز التنفسى والحالة العامة والوزن.

فحص التشوهات الخلقية.

فحوصات وظائف الغدة الدرقية.

فحوصات الأمراض المنقولة.

فحوصات الثلاسيميا.

تحسين فرص الحمل ومعدلاته .