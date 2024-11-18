رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع سير امتحانات "الميدتيرم"

تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، سير امتحانات "الميد تيرم" للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2025/2024، تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي وعمداء القطاعات، وذلك على مستوى البرامج الدراسية المختلفة بها، ووفقًا لظروف كل برنامج وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة به، في إطار اللوائح الدراسية ، وبما يتوافق مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

واطمأن رئيس الجامعة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والمناخ المُلائم للطلاب، وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية الداعمة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.