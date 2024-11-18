العثور على حبل للانتحار بزنزانة "متحدث نتنياهو" المعتقل في قضية الوثائق المسربة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بالعثور على حبل للانتحار في زنزانة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعتقل في قضية الوثائق المسربة إيلي فيلدشتاين.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها اليوم الاثنين، أنه تم نقل المعتقل في قضية الوثائق المسربية، إلى زنزانة أخرى تحت المراقبة.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عبرية، صور للمتهم الرئيسي في القضية وهو إيلي فيلدشتاين، وهو أحد المتحدثين باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو.

وفي المقابل، نفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان له، إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.

وقد رفع قاضي إسرائيلي، جزئيًا أمر حظر النشر في قضية تسريب مكتب نتنياهو، وسمح بنشر أن المشتبه به الرئيسي في الفضيحة هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو.

ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.