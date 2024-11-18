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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كيف احتفل البابا تواضروس اليوم بعيد تجليسه؟

احتفالية البابا تواضروس
احتفالية البابا تواضروس
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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الإثنين 18 نوفمبر، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، حيث ترأس قداسته  القداس الألهي فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون،  وذلك بحضور عددا من الأساقفة والمطارنة والكهنة والرهبان.

وأشارت الصفحة الرسمية للمركز الأعلامي بالكنيسة، إلي أنه أقيم احتفالية خاصة لقداسة البابا بعد ترأسه القداس الإلهي. 
جدير بالذكر وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

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