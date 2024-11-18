السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير سوق السلام النموذجي

قام اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لأعمال تطوير سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام، وسوق شل بمنطقة الشهداء، استجابة لشكاوى المواطنين.

وذلك بحضور المهندس علي هيصم وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ، ومحمد عبد المنعم نائب رئيس حي ثانِ

وتضمنت الحملة رفع القمامة والمخلفات من داخل وخارج السوق، حيث شارك فيها قطاعات تحسين البيئة، المشروعات، الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى شفط المياه المتراكمة داخل السوق.

وقد أسفرت الحملة عن رفع نحو ٢٠ طن من القمامة، بالإضافة إلى رش محيط السوق ومحطات الوسيطة لمكافحة الذباب والحشرات الطائرة؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الرش اللازم؛ لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين في المنطقة.