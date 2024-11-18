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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجم الإسماعيلى السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

احمد عبدالعزيز مودى
احمد عبدالعزيز مودى
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أعلن اللاعب أحمد عبد العزيز "مودي"، النجم السابق لنادى الإسماعيلي، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.
تحت شعار "حانت لحظة الوداع للملاعب"، أعلن مودى، صاحب الـ 37 عامًا، أعتزاله اللعب، وذلك فى بيان عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعبر مودى عن لحظة ارتدائة قميص الإسماعيلى قائلاً: "كانت لحظات اللعب بقميص الدراويش أمام جماهير الفريق الوفية، هي أوقات خاصة لن تمحى من ذاكرتي أبدًا".
وأكمل بيانه قائلاً: "من هنا.. من بين أهلي، ومحافظتي، ونادينا، انطلقت نحو العديد من الأندية الأخرى، مصر المقاصة، وفاركو، والمقاولون العرب، وبتروجيت، وتليفونات بني سويف، والنجمة اللبناني، والهلال الليبي".
وتابع: "كما تشرفت بتمثيل منتخبنا المصري خلال المراحل السنية المختلفة وبعد جهد كبير مبذول، وصلت إلى شرف ارتداء قميص منتخب بلادي الأول، وعلم مصر على صدري، في لحظة ستظل فارقة في حياتي بكل تأكيد".
وأنهى بيانه قائلاً: "لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من ساندني. لكل مدرب آمن بي وساهم في تطويري. لكل زميل وقف بجانبي، وبالتأكيد لكل مشجع هتف باسمي أو أشاد بي".

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