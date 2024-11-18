ماستركارد وeNovate تتعاونان لتحديث منصات الدفع الرقمية في مصر

أعلنت شركة eNovate، المعروفة سابقاً بـإي كاردز والتابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لإطلاق نموذج "البطاقة كخدمة" (CaaS) في السوق المصري. يأتي هذا التعاون في إطار التوسع في حلول الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

يُتيح نموذج البطاقة كخدمة (CaaS) للبنوك، والمؤسسات غير المالية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية، مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية. كما يوفر هذا النموذج بنية تحتية متطورة وحلولاً قابلة للتخصيص بعلامة بيضاء، تشمل بطاقات مدفوعة مسبقًا ومحافظ رقمية مخصصة، ما يُعزز قدرة الشركات على إطلاق منتجاتها بسرعة وبمرونة.

ومن جانبه، اكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، ان هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتوسيع خدماتنا الرقمية لتشمل شرائح أوسع من العملاء محلياً ودولياً، بما يواكب اللوائح المالية الجديدة التي وضعها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية."

أكدت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة eNovate، أن التعاون مع ماستركارد سيُمكّن الشركة من تقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قطاعات جديدة من السوق. وأضافت:

"ستتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات مالية مبتكرة بطريقة أكثر تنافسية، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الانتشار."

من جهته، علّق آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، قائلاً:

"تهدف ماستركارد إلى تحديث أنظمة الدفع عبر تقديم حلول سلسة وآمنة. شراكتنا مع eNovate ستساعد الشركات على تقديم خدمات مبتكرة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات السوق المتغيرة."

يتماشى هذا التعاون مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال حلول دفع مبتكرة. كما يعزز الاتفاق من انتشار المدفوعات الرقمية التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.



