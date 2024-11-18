محافظ المنوفيه: رفع 18 ألف طن تراكمات خلال شهر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 18 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر شملت كل من نطاق أشمون حوالي 8900 طن ، و نطاق منوف 3565 طن ، نطاق شبين الكوم 1750 طن ، نطاق بركة السبع 1691 طن، نطاق تلا 850 طن ، نطاق قويسنا 850 طن ، نطاق الباجور 700 طن ، نطاق السادات 310 طن ،نطاقي حي غرب وشرق شبين الكوم 200 طن ، ونطاق الشهداء 140 بالإضافة إلى رفع 352 طن بمدينة سرس الليان.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على أهمية التعامل بحزم من قبل الأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة في المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا تلافي كافة السلبيات التي تم رصدها من خلال التقرير والتنسيق مع هندسة الري والصرف والعمل على إزالتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما لها من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.