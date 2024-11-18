صورة تذكارية للرئيس السيسي ونظيره البرازيلي عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية، مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وذلك عقب وصوله مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وكان الرئيس البرازيلي دا سيلفا، في استقبال الرئيس السيسي عقب وصوله مقر انعقاد القمة، وشهد الاستقبال الحديث الثنائي بين الرئيسين.

حديث بين الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل منذ قليل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، تمهيدًا للمشاركة في فعاليات القمة، والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة العشرين

وتستمر قمة مجموعة العشرين لمدة يومين، وتشارك مصر في القمة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وتأتى المشاركة المصرية في اجتماعات العشرين التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي تحت الرئاسة البرازيلية في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة، في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم منذ تفشى وباء كورونا مرورًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.