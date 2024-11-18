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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمياه النيل في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات انتشال جثة سيدة من مياه نهر النيل أمام شبكة الكهرباء بمدينة كفر شكر، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اكتشاف الأهالى جثة سيدة ترتدى ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء مدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم إنتشال الجثة من مياه نهر النيل وبالمعاينة الظاهرية تبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثاني من العمر ترتدي جلباب نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر ووجود شال حول الرقبة مسببا آثار خنق وانتفاخ وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة سيدة كشف لغز العثور علي جثة سيدة مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر