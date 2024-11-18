الكرملين: روسيا تأمل في استقرار الوضع في أبخازيا بأسرع وقت

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إن موسكو تدعم تطبيع الوضع في أبخازيا بأسرع وقت ممكن".



وأضاف بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الاثنين/ - "بالتأكيد نحن مع استقرار الوضع في أبخازيا بأسرع وقت، ونرغب في أن يظل دستوريا تماما"، مؤكدا أن العلاقات الثنائية مع أبخازيا تشكل أولوية مهمة للغاية في سياسية روسيا الخارجية.

يذكر أنه في 15 نوفمبر الجاري كان من المقرر أن ينظر برلمان أبخازيا في التصديق على اتفاقية مع روسيا بشأن مشاريع الاستثمار التي تقوم بها الكيانات القانونية الروسية في الجمهورية.. وألغى البرلمان الجلسة لأن النواب لم يوافقوا على جدول الأعمال، وطالبت المعارضة بإعادة انعقاد البرلمان لإزالة القضية من جدول الأعمال.

وفي وقت لاحق، دعت المعارضة إلى استقالة الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا.. وفي المقابل، تعهد بمواصلة عمله وحث المواطنين على عدم الاستسلام للاستفزازات.