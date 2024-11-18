مدرب سيراليون: من حقى أن حلم بالتأهل لكأس العالم 2026

أبدى أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، استعداده لقيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026، لأول مرة رغم التأخر فى ترتيب المجموعة التى يحتل صدارتها المنتخب المصرى.

وتحدث أميدو كريم مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أهدافه فى القيادة الفنية لمنتخب بلاده، قائلاً: "من الواضح أننا نؤمن بإمكانية النجاح.. بدون هذه القناعة، لن نحقق هدفنا".

ويحتل منتخب سيراليون حاليا المركز الرابع في المجموعة الأولى، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط، بنفس عدد نقاط بوركينا فاسو صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة وحيدة عن غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر المنتخب المصرى الصدارة برصيد 10 نقاط.

وفى هذا الصدد، قال أميدو كريم: "المركز الثاني هدف قريب منا، لكنه بعيد في نفس الوقت، من الضروري أن نحافظ على تركيزنا، لأن شهر مارس سيأتي بسرعة، لكن في الوقت نفسه، نحن مشغولون بتصفيات كأس الأمم الأفريقية".

ومن المقرر أن تعود التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، فى شهر مارس القادم.

واكمل اميدو حديثه: "نريد أن ننجح في كلتا المسابقتين، نمر بأوقات مثيرة للغاية ومحورية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لبلادنا، ونحن بحاجة للحفاظ على النسق لتحقيق أهدافنا".