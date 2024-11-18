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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد قمة مجموعة العشرين
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، تمهيدًا للمشاركة في فعاليات القمة، والتي تقام في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

وتستمر قمة مجموعة العشرين لمدة يومين، وتشارك مصر في القمة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وتأتى المشاركة المصرية في اجتماعات العشرين التي تشكل أحد أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي تحت الرئاسة البرازيلية في مرحلة تواجه فيها المجموعة تحديات متزايدة، في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها العالم منذ تفشى وباء كورونا مرورًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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