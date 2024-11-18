محكمة في بنجلاديش تطلب استكمال التحقيق ضد الشيخة حسينة الشهر المقبل

طلبت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش، اليوم /الاثنين/، من جهة الإدعاء التابعة لها استكمال التحقيق بحلول 17 ديسمبر المقبل ضد رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة و45 آخرين بشأن عمليات القتل والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الانتفاضة الجماعية في يوليو وأغسطس الماضيين.



وقال المدعي العام الرئيسي للمحكمة المحامي محمد تاج الإسلام - بحسب صحيفة "ديلي ستار" البنغالية - "إن المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى ماجومدار، أصدرت الأمر".

إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة جهة الإدعاء بتحديثها بشأن المتهمين الهاربين، وحددت 17 ديسمبر لعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تقديم 13 متهما، بما في ذلك تسعة وزراء سابقين في حكومة رابطة عوامي المخلوعة أمام المحكمة في قضايا تتعلق بعمليات القتل أثناء الحركة الجماهيرية التي قادها الطلاب.. وقال تاج الإسلام "إن المتهمين تم عرضهم على المحكمة بعد إلقاء القبض عليهم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية".