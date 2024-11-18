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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس كنائس مصر يهنئ البابا تواضروس الثانى بالعيد 12 لتجليسه بطريرك

مجلس كنائس مصر
مجلس كنائس مصر
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تقدم القس يشوع بخيت الأمين العام لـمجلس كنائس مصر بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسته

وجاء بيان تهنئة المجلس "باسم الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، وجميع لجان مجلس كنائس مصر، نتقدم لقداستكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليسكم على السدة المرقسية.

وتابع بيان مجلس كنائس مصر "لقد رأينا في شخص قداستكم صورة حقيقية لبابا المحبة، تحملون في قلبكم الكبير محبة صافية للجميع، وتفتحون بابكم وفكركم وقلبكم لكل نفس تسعى للسلام والمحبة. بحكمة الراعي وسعة قلب الأب، تحملتم آلام الكثيرين وأفراحهم، ورفعتم الكل على أكتافكم لتقودوا الكنيسة نحو الوحدة والسلام.

وأضاف نتذكر بكل تقدير خطوات قداستكم الأولى على طريق المسكونية، منذ تأسيس مجلس كنائس مصر في فبراير 2013، بعد أشهر قليلة من تجليس قداستكم المبارك، حيث كان مجهوداتكم منارة أضاءت الطريق نحو بناء جسور من المحبة والحوار بين الكنائس، وبتواضعكم العميق وتعاليمكم الروحية، استطعتم أن تزرعوا في قلوب الجميع رغبة صادقة للعمل المشترك.

واختتم البيان "إننا إذ نحتفل مع قداستكم بهذه المناسبة المباركة، نرفع قلوبنا بالشكر لله الذي منحنا راعياً يحمل رؤى عميقة ومبادرات خلاقة لخدمة الكنيسة والوطن، لسنين عديدة لمواصلة رعايتكم ومحبتكم للجميع في كرم الرب.

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